Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: Lollobrigida chiude al quinto posto, Ghiotto vicino al record del mondo dei 10 mila!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01: Agli 8800 metri Di Stefano è a 51?20 e Kim è a 1’17?91 da16.59: Ai 7200 metri Di Stefano è a 40?92 e Kim è a 1’02?42 da16.57: Ai 5200 metri Di Stefano è a 30?05 e Kim è a 43?77 da16.54: Ai 3600 metri Di Stefano è a 21?34 e Kim è a 30?64 da16.50: Ai 1600 metri Di Stefano è a 7?94 e Kim è a 11?74 da16.49: Ora l’azzurro Di Stefano, autore di un grande Europeo e l’ungherese di origini coreane Kim. Entrambi non sono specialisti di questa distanza, dovranno cercare di limitare i danni16.48. Snellink mantiene il vantaggio sued è primo nella classifica dell’All Around, Bosker invece va dietro ache al momento è secondo16.47: Al traguardo Snellinka 18?80 e Bosker è a 36?04 da16.