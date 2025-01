Secoloditalia.it - India. Al via il Maha Kumbh Mela, il più grande raduno del mondo: dove Dei e uomini parlano la stessa lingua

Signore e signori ecco il(che vuol dire, in assoluto il più gigantescoreligioso del, che si svolge inogni dodici anni, nella città sacra di Prayagraj, nella regione dell’Uttar Pradesh. L’ultimo è stato nel 2013 e adesso, l’atteso appuntamento è finalmente tornato. Un evento importantissimo per coloro che seguono il Sanatana Dharma (la Legge Eterna), termine tradizionale per definire l’Induismo, ma che ha un valore di eccezionale rilevanza anche dal punto di vista culturale, tanto che alcuni anni fa l’Unesco lo ha inserito nell’elenco dei Patrimoni Immateriali dell’Umanità.”Rito comunitario mastodonticoChi pensa al Giubileo, per il quale, in tutto l’arco del 2025, si aspettano a Roma 32 milioni di visitatori, o al Pellegrinaggio a La Mecca, che nei giorni clou riunisce dai due ai tre milioni di musulmani, neanche può immaginare alla lontana la portata mastodontica del, come lo chiamano qui: le previsioni per difettodi 100 milioni di persone, che dal 13 gennaio al 26 febbraio (e dunque, in appena un mese e mezzo), si riverseranno nel luogo esattosi incontrano tre fiumi dal valore altamente simbolico: il Gange, lo Yamuna e il mitico e invisibile Saraswati, per immergersi nelle acque sacre e partecipare a un rito comunitario di portata inimmaginabile, arricchito da tantissimi eventi collaterali che a raccontarli si farebbe notte.