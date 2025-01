Anteprima24.it - FOTO/ Rinvio Potenza-Benevento, si decide in tarda mattinata: il ‘Viviani’ è imbiancato

Tempo di lettura: < 1 minutoManca solo l’ufficialità ma è pressocché scontato ildi, match valido come ventiduesimo turno nel girone C di Serie C che si dovrebbe disputare nel tardo pomeriggio (ore 19:30) allo stadio “Viviani”. L’impianto del capoluogo lucano al momento è ricoperto da un importante manto bianco a causa delle neve che sta cadendo suda questa notte. Nellaè in programma una riunione in Prefettura e un sopralluogo allo stadio per valutare i possibili scenari, anche se tutto va nella direzione deldella gara a data da destinarsi. L’ipotesi di posticipare la partita a domani per ora non sembra percorribile perché le previsioni indicano il persistere delle precipitazioni nevose per almeno altre 24 ore. Più probabile ilad una data di febbraio durante la settimana.