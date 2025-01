Sport.quotidiano.net - Empoli, un altro pesante ko in casa. Fatale l’approccio sbagliato. Nella ripresa arriva la reazione ma il gol di Cacace non basta

di Simone Cioni La prima giornata di ritorno in Serie A resta tabù per l’, che non vince la prima dopo il ‘giro di boa’ dalla stagione 2006-’07. Contro il Lecce èta la terza sconfitta consecutiva in. I 20 punti restano ancora il numero più importante e la calma e la serenitàgestione anche dei momenti difficili l’ha già dimostrato di averli. Detto questo contro il Lecce l’ha pagato un approccio disastroso al match, compromettendo di fatto la gara in appena undici minuti, dimostrando poi il carattere di poterla anche provare a raddrizzare salvo pagare le ormai croniche assenze quando c’era da mantenere alta l’intensità. La squadra ha indubbiamente speso tanto finora sia a livello fisico che mentale e in questo momento non ha grandi alternative, soprattutto davanti.