Cina: indice di sviluppo PMI aumentato in Q4 2024

Le piccole e medie imprese (PMI) dellahanno registrato un miglioramento delle prestazioni commerciali tra ottobre e dicembre, secondo un rapporto della China Association of Small and Medium Enterprises pubblicato oggi. L’didelle piccole e medie imprese, basato su un sondaggio condotto su 3.000 PMI in otto settori principali, si e’ attestato a 89,0 nel quarto trimestre (Q4) dell’anno scorso, con un aumento di 0,1 punti rispetto al terzo trimestre. L’contiene anche diversi sottoindici per valutare le prestazioni e le aspettative delle PMI. I sottoindici relativi alla produzione industriale, all’edilizia e ai trasporti hanno tutti registrato un miglioramento, mentre il sottoche misura la fiducia delle PMI nella macroeconomia e’ rimasto stabile rispetto al terzo trimestre, secondo il rapporto.