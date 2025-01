Inter-news.it - Bazzani: «Frattesi? Inzaghi sceglie giocatori puliti di testa! Antenne accese»

Leggi su Inter-news.it

L’Inter affronta oggi il Venezia allo stadio Pierluigi Penzo, desiderosa di riscatto dopo la cocente sconfitta subita a Riad in finale di Supercoppa nel derby con il Milan. La squadra di, orfana di diversi titolari, affronterà una squadra in salute: di questo e di tanto altro parlasu DAZN RISCATTO – L’Inter di Simoneè chiamata a rialzare ladopo la sconfitta in finale di Supercoppa italiana con il Milan. Fabioanalizza il momento dei nerazzurri: «L’Inter perde poco ma quando perde si accendono lee tutti l’aspettano al varco. Partita psicologicamente importante questa con il Venezia anche perché l’Inter non ha mai subito il contraccolpo, dopo una sconfitta ha sempre reagito. Credo che andare a giocare quel tipo di partita a San Siro, al di là del gol annullato alla fine, ma com’è arrivato quel gol.