Basket Serie B Interregionale Goldengas Senigallia lottare non basta

Vince 78-69 il Porto Recanati nell’anticipo di sabato, – 12 Gennaio 2025 – La pesante assenza del capitano Marco Giacomini, influenzato, ha definito le sorti della partita di anticipo di sabato sera a Porto Recanati della, contro l’Attila Juniordi coach Piero Coen.Il match, settimo del girone di ritorno, si è chiuso 78-69 ma nulla da recriminare ai biancorossi che hanno assai lottato nonostante alcuni momenti più bui.Nel primo quarto e per l’intera partita la regia di Giacomini è stata sostituita da William Clementi, bravo in un ruolo che non gli appartiene in modo specifico, mentre Fabio Giampieri ha dato lo sprint ai compagni di squadra con bei canestri e un’ottima prestazione iniziale.Nonostante tutto Porto Recanati si stacca e chiude sul 23-15.