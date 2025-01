Donnapop.it - Alessia Marcuzzi vuota finalmente il sacco: ecco perché ha lasciato Mediaset! E sulla famiglia allargata rivela…

sta attraversando un periodo estremamente positivo dal punto di vista professionale. Dopo aver detto addio a, la conduttrice si è reinventata con nuovi e stimolanti progetti, come Red Carpet Vip al tappeto, su Prime Video, e un programma in arrivo su Rai 2 in primavera. A questi si aggiunge il suo ruolo di giudice a Tale e Quale Show.Il suo cammino, quindi, sembra essere decisamente più in linea con le sue attuali ambizioni. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera,ha svelato i motivi dietro la sua decisione di lasciare, svelando una nuova fase della sua carriera.hala veritàLa conduttrice ha rivelato di aver sentito il bisogno di cambiare, dopo aver lavorato per anni senza sosta e di essere arrivata a un momento di riflessione.