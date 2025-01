Ilrestodelcarlino.it - Alberi, Csn e Wwf contro i tagli

Il 7 gennaio scorso, nella Seconda Commissione Consiliare, si è discusso un tema di grande importanza riguardante gli interventi previsti sul fiume Savio e i suoi affluenti. "Tra gli interventi proposti – dicono da Cesena Siamo Noi – vi è l’abbattimento di ulteriorilungo tutto il corso del fiume fino al confine con Ravenna (indubbiamente sani, ma fatti passare come ammalorati o secchi e senza un adeguatollo); canalizzare con la cementificazione il rialzo di argini che riducono un corso d’acqua ad un collettore fognario perché il medesimo perde la sua funzione auto-depurativa. Esprimiamo un netto dissenso verso tali interventi, sottolineando come questi siano in contrasto con le evidenze scientifiche e gli studi di numerosi esperti del settore, che indicano la necessità di preservare la vegetazione lungo i corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idraulico.