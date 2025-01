Notizie.com - A caccia del tesoro del super boss della mafia in Asia e Sudamerica: valore mezzo miliardo di euro. Cos’è la Silver Notice dell’Interpol

In queste ore l’Interpol ha pubblicato la sua prima. Si tratta di un nuovo strumento per rintracciare e recuperare i benicriminalità organizzata.Un avviso tutto italiano. Laè stata richiesta dalla guardia di finanza di Palermo. Il progetto è figlio di una proposta italiana, presentata dalla Direzione centralepolizia criminale durante l’Assemblea generale.Adeldelindila(ANSA FOTO) – Notizie.comLa riunione si è tenuta a Nuova Delhi, in India, nell’ottobre 2022. Votata a larghissima maggioranza, l’iniziativa ha portato nel 2023 alla costituzione di uno specifico gruppo di lavoro di esperti. La presidenza è stata affidata, con voto unanime, al colonnelloguardia di finanza Roberto Ribaudo, già direttore di Divisione presso il Servizio interforze per la Cooperazione internazionale di poliziaDirezione centralepolizia criminale.