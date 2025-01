Ilgiorno.it - Seregno, sindaco alla Corte dei Conti. Dovrà rispondere di danno erariale

Dopo la battaglia con la giustizia amministrativa, dopo il rinvio a giudizio nel procedimento penale, ora si apre un nuovo fronte per ilAlberto Rossi: ladeiha deciso di fissare l’udienza per valutare la possibilità diin occasione dell’operazione di aggregazione industriale tra Aeb e A2A. Nella peggiore delle ipotesi il rischio è quello di dover risarcire tutti i Comuni soci con oltre 50 miloni di euro. La data dell’udienza è già stata fissata: sarà il 12 marzo, proprio negli stessi giorni del processo penale. A dare spiegazionidei, però, Rossi non sarà da solo: con lui anche l’assessore Giuseppe Borgonovo (che ai tempi dell’aggregazoine industriale aveva la delega alle Società partecipate) e Loredana Bracchitta (ex presidente di Aeb).