Lanazione.it - Scuola e parità di genere. In partenza ’Io sono Io’ . Corsi di sensibilizzazione per studenti e adulti

"Laè una grande palestra di addestramento alla cittadinanza. In classe si deve imparare a conoscere e a rispettare tutte le differenze". Parola dell’assessora regionale Alessandra Nardini in visita ieri a Massa per presentare il progetto sulladi’IoIo - Next Generation’ sostenuto dalla Regione nell’ambito del rifinanziamento della sua legge sulla Cittadinanza di(l.r. 16/2009). Un progetto che lei stessa definisce "ambizioso" perché "triennale e fortemente strutturato". Insomma niente a che vedere con le più diffuse "iniziative spot" in materia. Infatti secondo Nardini "per raggiungere laserve una rivoluzione culturale che entri nel vissuto quotidiano delle persone". La Regione Toscana ha stanziato, dunque, per il triennio (a partire da marzo 2025) 5,7 milioni di euro da ripartire tra tutte le Province del territorio regionale.