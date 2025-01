Ilfogliettone.it - Sci, Immensa Brignone: trionfa nella discesa di St. Anton

Una grandiosa Federicadi St., in Austria per cogliere il primo successo indella carrira, trentesima vittoria complessiva in Coppa del Mondo, nonostante i brividi per l`inserimento prima di Ester Ledecka (+0?18) e poi della sorprendente elvetica Malori Blanc che la fa tremare chiudendo alle sue spalle per di soli 7 centesimi per vanificare il primo podio della carriera di Laura Pirovano, quarta.ha tanto da festeggiare al parterre della Karl Schranz, dopo una gara affrontata su tracciato ridotto per via della tanta neve caduta nelle ultime giornate: per Federica è così maturato il terzo sigillo stagionale dopo i successi centrati in gigante a Sölden e Semmering; sale invece a 73 il bottino complessivo di podi, otto di questi arrivati in