Per la riservatezza della prescrizione medica, chiedo ai colleghi di fare disobbedienza civile

Una nuova normativa, di cui nessuno sentiva la necessità, è stata introdotta nella legge finanziaria con l’obiettivo apparente di rendere più trasparente l’erogazione dei farmaci, ma con rischi elevatissimi per ladell’atto medico. Fortunatamente le leggi si fanno senza alcun criterio di concretezza, per cui ad oggi nessuna regione è in grado di mettere a punto le strutture informatiche per attuarla.Secondo questa normativa tutte le ricette, anche quelle che non vengono erogate dal servizio sanitario nazionale, dovranno essere elettroniche quindi tracciate, catalogate e inserite nel fascicolo sanitario elettronico (quindi alla possibile conoscenza di tante persone). Si ritiene che tutti coloro che potranno visionarle, farmacisti, informatici, gestori di database, medico di famiglia segretarie o eventuali altri medici siano tenuti alla privacy.