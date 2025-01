Spazionapoli.it - “Napoli in emergenza, difficoltà negli allenamenti”: allarme in Prima squadra

Calcio Ultimissime – Le parole del mister dellavera sull’delladi Antonio ConteÈin casae l’annuncio arriva dallavera. Infatti, il mister Dario Rocco ha fatto il punto dopo il pareggio in casa contro il Benevento e ha parlato di unalegata anche alla formazione di Antonio Conte: le ultimissime attorno al calcio.Al termine di una gara priva di grosse emozioni e sotto una fitta pioggia, ilvera non è andata oltre lo 0-0 nel derby contro i sanniti. Dario Rocco ha commentato così l’esito della sfida di campionato:“Non siamo stati incisivi per la forte pressione del Benevento. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, vedo finalmente cattiveria e mentalità. Sono davvero orgoglioso. I difensori hanno marcato bene.