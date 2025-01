Napolipiu.com - Napoli, doppio colpo in difesa: Skriniar più Danilo, il clamoroso retroscena del CDS

Leggi su Napolipiu.com

inpiù, ildel CDS">Il difensore del PSG potrebbe essere inserito nell’affare Kvaratskhelia, mentre per il capitano della Juventus c’è già l’accordo. Le ultime novità di calciomercato.di mercato svelato dal Corriere dello Sport: ilsta lavorando a uninche potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato. Milan, attualmente ai ferri corti con il PSG e Luis Enrique, potrebbe essere la chiave per sbloccare una trattativa ben più complessa.Secondo quanto rivelato dal quotidiano, l’ex difensore dell’Inter potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’operazione Kvaratskhelia, da tempo nel mirino dei parigini. Un intreccio di mercato che aprirebbe scenari clamorosi per il club azzurro.