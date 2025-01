Oasport.it - Monobob, cancellata la gara di St. Moritz, sarà recuperata a fine mese sempre sulla pista elvetica

Ladidi Sankt, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 è stata ufficialmente. La prova, che doveva originariamente disputarsi nel corso di questa mattinata, è stata depennata dal calendario ed è stata posticipata ad altra data. Come, però, andiamo con ordine.Il comunicato ufficiale di IBSF spiega perfettamente cosa sia successo: “Il programma delle gare del sabato di St.è cambiato dato che l’allenamento obbligatorio del venerdì non si è potuto disputare per le avverse condizioni meteorologiche. Ladifemminileriprogrammata nel secondo appuntamento”.La Coppa del Mondo difemminile, infatti, tornerà in scena a St.nel weekend del 25-26 gennaio e, di conseguenza, vedrà ben due gare di questa specialità.