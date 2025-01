Mistermovie.it - Mister Movie | Shrek 5, Data di Uscita e Novità sul sequel della saga

Leggi su Mistermovie.it

L’attesissimo ritorno dial cinema è stato ufficialmente annunciato, ma con un’importante modifica: ladidi5 è stata posticipata, lasciando i fan in attesa per altri mesi. Questo cambiamento ha sto reazioni contrastanti, ma il progetto promette di essere all’altezza delle aspettative.Un ritardo che sposta il debutto al 23 dicembre 2026class="wp-block-heading">Inizialmente previsto per il 1° luglio 2026, il lancio di5 è stato posticipato al 23 dicembre 2026, spostando l’verso il periodo natalizio. Questo slittamento di cinque mesi sembra essere stato causato da riorganizzazioni interne agli studios. Inoltre, laoriginaria è ora occupata da un altro atteso, Minions 3, che arriverà a giugno 2027. Il cambio di programma interrompe i piani di celebrare un anniversario speciale del franchise, ma il rinvio potrebbe permettere agli sviluppatori di affinare ulteriormente il film.