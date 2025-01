Quotidiano.net - Mina Settembre 3 torna in tv dal 12 gennaio, cosa succede nella prima puntata

, l’assistente sociale più amata dai telespettatori italiani,inserata su Rai1 a partire da domenica 12. La terza stagione della serie diretta da Tiziana Aristarco e liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni che vede Serena Rossi nel ruolo principale, riparte nel 2025 a quasi tre anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio. L’attesa, per questo, è tanta e non mancheranno le novità: grandi assenti del cast storico, importanti scelte di vita, colpi di scena e casi sempre molto complessi a cui la protagonista dovrà dedicarsi. Sullo sfondo della storia, ancora una volta, ci sarà Napoli con le sue bellezze e contraddizioni.2: dove eravamo rimasti La seconda stagione dello show si era chiusa nel 2022 con la scoperta della malattia della madre di, Olga De Conciliis alla vigilia del matrimonio di Titti, grande amica della protagonista, e Giordano, il barman cheseconda stagione ha iniziato a lavorare proprio nel bar della donna.