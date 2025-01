Ilrestodelcarlino.it - L’ultima telefonata di Muhammad Sitta, salutò la sorella prima di colpire: “Abbi cura di mamma e papà”

Villa Verucchio (Rimini), 11 gennaio 2025 – “della, prenditidi tutti”. Sarebbero state queste le ultime parole rivolte daAbdallah Abd Hamidalla, nel corso di unaeffettuata mezz’oradella sua morte, avvenuta attorno alle 23.30 della sera di Capodanno a Villa Verucchio. Una frase che, alla luce di quanto accaduto, suona quasi come un ultimo addio, una sorta di testamento lasciato dal 23enne egiziano, che da lì a poco sarebbe stato ucciso con cinque colpi di pistola dal comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, intervenuto per impedirgli di aggredire altre persone. A riferire il particolare delallaè stata la madre del 23enne egiziano, nel corso di un’intervista rilasciata al sito web di informazione in lingua araba masrawy.