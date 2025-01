Ilfoglio.it - Il segreto del calcio di Conceiçao nasce dalla sofferenza

Ai tempi in cui giocava, quando il capello era più lungo e con una riga in mezzo squisitamente anni Novanta, Sérgio Conceição aveva un certo gusto per una giocata fuori dagli schemi. Nei momenti in cui si trovava a ricevere di spalle al terzino avversario dei palloni lungolinea, gli piaceva rinunciare allo stop: allargava le gambe e si girava verso destra, usando lo spazio al di là della linea laterale per lasciarsi andare a una corsa che quasi sempre fulminava il marcatore. Un numero ad alto rischio, che concedeva al difensore la chance di non abboccare e controllare comodamente il pallone. Eppure, per motivi che sfuggono alla logica, riusciva spesso, con il portoghese che in alcuni casi si ritrovava a dover allargare la linea di corsa per evitare persino i guardalinee, sempre piazzati sulla sua corsia prediletta, e tornare così ad accarezzare il pallone per preparare il cross.