Fondo Italiano acquisisce la maggioranza di Scatolificio del Garda per espandere l' industria eco-sostenibile

d'Investimento sgr entra con una quota dinel capitale della societàdel, azienda con sede a Pastrengo (Verona) attiva nella produzione e distribuzione di imballaggi a base carta e articoli monouso eco-sostenibili per l'alimentare e delle bevande. L'operazione, la quarta realizzata tramite ilAgri&Food - Fiaf, il veicolo settoriale con cuisostiene le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, mira a supportare la famiglia fondatrice Sandri nell'ulteriore fase di sviluppo aziendale prevista nei prossimi anni. Fondata nel 1969 dalla famiglia Sandri, la società è attiva in due stabilimenti di proprietà con oltre 25 mila metri quadrati di area produttiva - a Pastrengo (Verona) e Boffalora (Milano) - e attraverso tre piattaforme logistiche situate anch'esse in provincia di Verona.