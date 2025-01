Oasport.it - FINALMENTE DOMINIK FISCHNALLER! L’azzurro si desta e torna sul podio ad Altenberg!

Leggi su Oasport.it

Di dubbi ne abbiamo avuti pochi, anche perché in tutte le gare stagionali era stato comunque in top-10, con l’acuto del quarto posto di Sigulda. Adesso però arrivailnella top-3 nella Coppa del Mondo di slittino singolo maschile in quel di, l’ultimo era arrivato precisamente un anno fa, il 7 gennaio a Winterberg.La Germania si esalta in casa e Max Langenhan recupera punti importanti in chiave classifica di Coppa: il beniamino del pubblico domina con il tempo di 1’48”210, miglior tempo in entrambe le run per lui, si avvicina tantissimo al leader della graduatoria Nico Gleirscher, quinto.Secondo un altro tedesco, il fenomeno della disciplina Felix Loch, che termina a 230 millesimi dalla vetta. Come detto, terzo, in rimonta:era quarto dopo la prima discesa, è riuscito a strappare ilal già citato Gleirscher, autore di un bruttissimo errore nella seconda run.