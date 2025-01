Biccy.it - Drag mette in imbarazzo una conduttrice in diretta tv: “Il mio talento è quello di…”

Leggi su Biccy.it

In questi giorni a Londra si sta tenendo ilCon 2025, una convention dedicata alla culturae al mondo LGBTQ+ creata da RuPaul. L’evento celebra l’arte del trasformismo e offre uno spazio in cui fan, e performer possono incontrarsi. Una sorta di Lucca Comics dedicato però al mondo en travestì.Con 2025: stand commemorativo per The Vivienne e omaggio di RuPaul https://t.co/QNjNcqeCRO #Con2025— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 11, 2025queeninunaintv: “Il miodi.”L’evento è molto famoso (quest’anno è stato persino dedicato un panel a The Vivienne, laqueen scomparsa prematuramente lo scorso weekend) e, per questo motivo, è stato ampiamente trattato da molti programmi di intrattenimento. In Spagna lo ha fatto laMaria Patiño nel suo show Ni Que Fuéramos Shhh.