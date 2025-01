Ilgiorno.it - Cittadinanza più facile. Il Comune scende in campo

Diventare cittadino italiano per gli immigrati di seconda generazione di Monza sarà un po’ piùnell’immediato futuro. Il Consiglio comunale ha approvato l’altro ieri la mozione presentata a giugno da Lorenzo Spedo di LabMonza, con cui si impegna la Giunta per cercare di facilitare la vita agli immigrati che chiedono di diventare cittadini italiani. Ciò sarà fatto sia nel senso pratico, sveltendo le procedure burocratiche dell’Ufficio anagrafe (soprattutto per la naturalizzazione e per chi compie 18 anni), sia in quello simbolico, concedendo laonoraria agli immigrati di seconda generazione che hanno concluso almeno un ciclo di studi in Italia. Sono tantissimi nel capoluogo brianzolo gli immigrati di seconda generazione che pur essendo nati o cresciuti in Italia, non sono cittadini italiani.