Ilnapolista.it - Berrettini: «La Davis dimostra che nel tennis serve pazienza, Santopadre mi insegnò ad essere allenatore di me stesso»

Matteotorna in campo per gli Australian Open 2025 dopo il successo della Coppacon l’Italia.: «Lache nelmi disse didi me»Ilta romano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in merito:«Lami ha dato consapevolezza, ma soprattutto gioia e orgoglio di aver portato un’altra volta la coppa in Italia con un team pazzesco. Mi ha dato energia di fare bene e consapevolezza che ilè uno sport che ha bisogno di. Nonostante il calendario sia molto fitto e c’è la voglia di giocare sempre, non si puòsempre pronti. Bisogna prepararsi bene e per lal’ho fatto. Anche per questo ho deciso di non giocare il torneo di Adelaide, senza farci prendere dalla fretta della programmazione.