Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, che impresa! Batte il Baskonia in Eurolega con tre assenze pesantissime e in un finale thriller

Leggi su Oasport.it

Nonostante tre, quelle di Will Clyburn, Tornike Shengelia e Ante Zizic, laSegafredoriesce are ile a tenere viva qualche speranza di tenersi in corsa in2024-2025. 20° turno vincente alla Segafredo Arena per 76-74, nonostante undi gara contrassegnato da arbitri capaci di prendere decisioni ben oltre il limite dell’incredibile. 17 i punti di Matt Morgan, 16 per Isaia Cordinier e 15 per Achille Polonara da una parte, 16 di Luka Samanic e 13 di Nikos Rogkavopoulous dall’altra.Prime fasi di gara che vedono laprovare a lottare di forza, con Cordinier che replica a tutti gli assalti iniziali che un po’ tutto il, chiaramente messo meglio a livello di effettivi, prova a portare. Dal 9-9, però, il francese quasi esaurisce la propria carica e, al contrario, la coppia formata da Luwawu-Cabarrot e Samanic lancia l’assalto che sa di allungo, quello che porta fino al 14-20 con il quale si chiudono i primi 10 minuti.