Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-01-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Los Angeles dichiara lo stato di emergenza le fiamme hanno raggiunto anche le colline di Hollywood 1100 uno dei luoghi più iconici della città californiana dalle zone interessate dalle rughe ci sono appena hai fatto bene a San Fernando Valley acalmar zona di Samara che mentre l’incendio più recente è stato localizzato nell’area nord-ovest della Metropoli a minacciare la Hollywood Walk of tomorrow incendio boschivo denominato file è che abbiamo ora argomento meloni di ricevere dellacostruire una faccia in giù e duratura oggi al Quirinale ieri presidente ucraino al vertice Rammstein faremo di tutto per far finire la guerra quest’anno scenario in movimento in attesa di Trump che dice Putin vuole vedermi stiamo organizzando i rustici Sono a 2 km da cuffia difende lo guarda rapporto con gli Stati Uniti fiduciosa che con Donald Trump Si annuncia molto non so sentire privilegiato la premier Giorgia Meloni affronta La Tradizionale conferenza forte del risultato portato a casa con la liberazione di Cecilia sala non ho provato più grande di quando ho chiamato a una madre per dire che sua figlia Stava tornando a casa racconta il lieto fine è una triangolazione complessa con Iran e Stati Uniti una questione seguita dal con costanza mettendo insieme dei cartelli che hanno composto questo pub arriva il freddo una discesa di aria artica dal Bassopiano Sarmatico attraverso le repubbliche con un calo delle temperature minime e massime anche di 10 gradi da nord a sud e lo scenario delineato da meteo.