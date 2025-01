Lanazione.it - Torna Nati per Leggere a Castiglion Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 –perIl progetto è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè. Primo appuntamento martedì 14 gennaio ore 17.00 – Biblioteca Comunale. “Apprendere l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia al bambino. È questo il cuore del Progettoper.” Anche quest’anno l’assessorato alle Politiche Sociali dipropone e promuove il progetto “per” che, come di consueto, si svolgerà presso la Biblioteca comunale. Il progetto, che fa parte della rete nazionale delper, è volto a promuovere la lettura ai bambini sin da primi mesi di vita, in collaborazione con la cooperativa sociale Koinè.