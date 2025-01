The Brave and the Bold | Andy Muschietti non parla con James Gunn da molto tempo

Leggi su Cinefilos.it

Theand thenoncondaLa notizia cheavrebbe diretto Theand theè arrivata poco prima che il suo The Flash arrivasse nelle sale. Si trattava di un segno di fiducia nel regista o di un modo per distrarre da quello che si è rivelato un disastroso weekend di apertura? Probabilmente non lo sapremo mai, anche se molti fan hanno ripetutamente messo in discussione la decisione didi affidare un altro progetto DC ae in particolare uno delicato come quello che avrà il compito di introdurre il Batman ufficial del DCU.Mentre si attendono novità su questo progetto, continuano ad arrivare segnali che lasciano intendere che potrebbe davvero volerci più del previsto prima di vedere il film in sala.