Sanremo, Brunori SAS "Mi sento pronto per partecipare"

MILANO (ITALPRESS) – “Per anni solo l’idea dial Festival dimi aveva frenato, ma ora mi. E’ bello esporsi, rischiare anche di essere presi in giro o di leggere commenti tipo: Ma chi è questo?. E’ un modo per crescere e tornare al punto di partenza, con l’energia di chi ricomincia: mipiù leggero. Questa cosa mi fa tornare a essere debuttante”. Con queste paroleSAS racconta il suo stato d’animo a un mese dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston, dove presenterà il brano ‘L’albero delle nocì. “E’ un pezzo che ho scritto in una notte, uno dei pochi che ho scritto tutto di getto, da solo, il sabato di Pasqua. Racchiude tante cose, legate al tempo, alle stagioni, alle inquietudini, al non sentirsi all’altezza, a chiedersi cosa posso trasmettere a mia figlia.