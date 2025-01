RamyPm | per ora esclusa accusa di dolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.02 La Procura di Milano, dopo due riunioni e in seguito all'acquisizione dei video, ha deciso di non modificare al momento i capi d'imputazione contestati nell'inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, tra cui l'omicidio stradale per cui sono indagati il carabiniere che guidava l'ultima auto inseguitrice e l'amico del 19enne, Fares Bouzidi. Dopo le valutazioni sull'ipotesi di omicidio coneventuale, la Procura ha deciso di mantenere ferma la prima contestazione, in attesa della conclusione degli accertamenti.