Iltempo.it - Mattarella: "Sostegno dell'Italia pieno e inalterato all'Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2025 "Signor presidente, sono lietissimo di accoglierla nuovamente a palazzo del Quirinale. Lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch'io le confermo la determinazionea manteneree costanteall'contro l'aggressionea Federazione russa. Lo facciamo per l'amicizia che lega, lo facciamo per il rispettoe regolea convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato, lo facciamo per la sicurezza'intera Europa. Quindi presidente, lei è il benvenuto ine a Roma. Benvenuto, presidente" così il Presidentea Repubblica Sergiodurante l'incontro con il PresidenteVolodymyr Zelensky. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev