La Vigor ha scelto Mauro Antonioli | Mi aspetto subito una reazione

"Dai giocatori miuna, una risposta a livello caratteriale, questa è la priorità assoluta. È l’unico modo per dare una svolta positiva a questa stagione anche perché la classifca non è affatto drammatica e c’è tutto il tempo per aggiustare il tiro": le prime e più significative parole di mistersono già un messaggio forte e chiaro per l’ambienteino. Laha dunque fatto la sua scelta: il non semplice compito di raccogliere l’eredità di Aldo Clementi è stato affidato a. Milanese, classe 1968: tanti anni in quarta serie, tra questi spicca la vittoria del campionato alla guida del Ravenna nella stagione 2016-2017. E proprio al timone dei romagnoli ha vissuto la prima esperienza in Serie C. Il professionismo lo ha vissuto anche nelle Marche con la Fermana.