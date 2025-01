Ilrestodelcarlino.it - "Io giovane pianista per la miniserie dedicata a Leopardi sulla Rai"

Gli occhi degli anconetani sono stati incollati al piccolo schermo per le due serate in cui su Rai Uno è andata in onda latarga Sergio Rubini su Giacomo"Il poeta dell’infinito", un successo per il contenuto e il talento di attori e comparse, oltre che per la bellezza dei luoghi riconosciuti da tutti. Tra i talenti nostrani che vi hanno preso parte spicca Alessandro Pellegrini, cantautore anconetano, che, da, ha suonato il pianoforte mettendo in scena una performance applauditissima che rimarrà per sempre impressapellicola. Pellegrini ha incontrato il pianoforte da piccolo quando ha deciso fermamente di imparare a suonarlo. "Sono di Ancona ma risiedo a Sirolo da quasi 15 anni e quindi è come se fossi di qui – dice Pellegrini – La Guasco mi ha contattato in seguito ad un’altra esperienza in cui mi aveva conosciuto.