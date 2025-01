Illimity | offerta Ifis non concordata non si trascura alcuna opzione

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 gen. (askanews) – Riunione straordinaria per il Consiglio di Amministrazione diBank che ha preso atto dell’opas annunciata da Bancal’8 gennaio che valorizza la società 298 milioni di euro. “Fermo restando chesi esprimerà sull’con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, si precisa che l’non è stata sollecitata né preventivamentecon”, spiega la banca fondata da Corrado Passera. La nota mette in chiaro cheproseguirà nelle sue attività, “inclusa la predisposizione del nuovo piano industriale, nonndostrategica che possa contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della Banca”. L’di Bancavalorizza3,55 euro per azione, tra 1,414 euro cash e 1 azione di nuova emissione ogni 10 conferite.