'Guerra' alle liste di attesa . La sanità pubblica chiede aiuto ai privati

di Irene PuccioniEMPOLIPoco più di 33 milioni di euro assegnati per i prossimi tre anni a cliniche e strutture private accreditate nell’area empolese per concorrere all’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al conseguimento dei livelli essenziali di cura e assistenza. È quanto ha stabito una recente delibera del direttore generale dell’Asl Toscana centro individuando sui vari territori i soggetti con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l’acquisizione di prestazioni di cure intermedie setting 1 e 2, Dea, Usv-Suap, dialisi, psichiatria ricoveri, riabilitazione, service, chirurgia in convenzione e prestazioni per utenti extra Regione Toscana. Per l’ambito empolese l’accordo per il prossimo triennio è stato trovato e sottoscritto con la Casa di cura Leonardo di Sovigliana di Vinci.