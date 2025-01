Lettera43.it - Fuga di ammoniaca a FrigoCaserta: morto un operaio 19enne

Leggi su Lettera43.it

Un grave incidente sul lavoro si è verificato venerdì nello stabilimentodi Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, dove unadiha causato la morte di un. La vittima, Patrizio Spasiano, 19 anni, originario di Napoli e dipendente di una ditta esterna, stava effettuando lavori di manutenzione su un silos. Quando si è sprigionata la nube tossica, alcuni colleghi sono riusciti a mettersi in salvo, ma per Spasiano non c’è stato nulla da fare.Nella stessa azienda èun altroappena 10 giorni faI vigili del fuoco sono intervenuti con circa 30 uomini, tra cui specialisti del nucleo batteriologico e chimico. Dopo ore di operazioni delicate, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’, ritrovato su un’impalcatura all’interno dell’impianto.