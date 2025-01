Thesocialpost.it - Forlì-Cesena, incidente tra camion sull’A14: muore operaio di un cantiere

Un tragico incidente si è verificato in unautostradale dell’A14, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, dove unha perso la vita. La vittima è rimasta coinvolta nello scontro tra due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno estratto il conducente di uno dei mezzi pesanti, rimasto ferito alle gambe e successivamente trasportato in ospedale. Purtroppo, per l’non c’è stato nulla da fare. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata necessaria la chiusura della carreggiata interessata.L'articolo-Cesena, incidente tradi unproviene da The Social Post.