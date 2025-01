Amica.it - Capo irrinunciabile dell’inverno, facilita la vita e aggiunge un tocco sporty chic al look

Leggi su Amica.it

È una buna idea puntare sui piumini ai saldi invernali 2025 anche se la stagione fredda è già in pieno corso? Tenendo conto che le temperature così basse dureranno almeno fino a marzo, si direbbe davvero di sì. Anche perché le giacche imbottite sono uno di quei capi indispensabili che ogni anno vengono tirati fuori dall’armadio per affrontare il gelo a sostituire i cappotti nelladi ogni giorno. Caldi, avvolgenti, pratici, spesso dotati anche di cappuccio e realizzati in tessuto anti pioggia, i piumini sono un alleato fondamentale contro le intemperie, proteggendo il corpo e, allo stesso tempo,ndo unal.Ma la cosa ancora più bella è che ormai se ne trovano di tutti i tipi, da quelli più tecnici ai modelli effetto couture, dalle silhouette boxy a quelle a clessidra con cintura in