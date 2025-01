Lanazione.it - Bergamini guida il sindacato dei marittimi

Il comandante Emanueleè il nuovo presidente delnazionale deiUsclac per il triennio 2025-2027.succede al comandante Claudio Tomei, che hato l’organizzazione dal 2012, contribuendo alla sua forte crescita sia in termini di associati che di autorevolezza e visibilità a livello nazionale., dopo una carriera di venti anni in servizio di coperta, di cui dodici trascorsi al comando di navi gasiere, chimichiere e petroliere, ha ricoperto per 24 anni la funzione di capitano d’armamento, assumendo le responsabilità dell’ufficio personale marittimo e del servizio qualità e sicurezza di Carboflotta e svolgendo il ruolo di Designated Person Ashore per circa 10 anni. Tra il 2014 e il 2018 ha assunto il ruolo di amministratore delegato del centro di formazione Litav, e dal 2018 è stato membro del consiglio di Usclac,che organizza per martedì 28 a Viareggio il convegno ’Idel diporto: titoli, mercato e contrattualistica’, un momento di incontro fra addetti ai lavori del settore della nautica espressamente dedicato agli equipaggi.