Auto Imparato Stellantis | ok target 2035 ma rivedere ritmo

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 10 gen. (askanews) – L’obiettivo Ue riguardo all’immissione sul mercato entro ilesclusivamente dia zero emissioni non è in discussione “non è un problema per noi: la fine dei giochi è chiara”; semmai, c’è daile le modalità del percorso verso questo obiettivo, in particolare nei prossimi tre anni. Lo ha affermato Jean-Philippe, Chief Operating Officer per l’Europa del gruppo, parlando oggi con alcuni giornalisti al “Brussels Motor Show”, in corso al Palazzo delle Esposizioni di Bruxelles. “Il– ha sottolineato – non è un problema per me oggi. La questione per noi non è il, ma sono i prossimi tre o cinque anni”. Il dirigente diha riferito di aver elaborato un piano che presenterà “al livello del Comitato esecutivo globale” del gruppo “la prossima settimana, in termini di aggiornamento dei piani per l’Europa sui modelli e sui motori (“product plan and powertrain plan”) nei prossimi tre anni”.