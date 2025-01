Lapresse.it - Australian Open, Sinner: “Posto speciale, qui per vincere”

Jannikè pronto al ritorno in campo nel torneo che lo ha definitivamente lanciato nell’olimpo dei grandi del tennis: l’, conquistato 12 mesi fa e nel quale spera di ripetersi. “E’ une il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest’anno, è una domanda a cui nessuno può rispondere, ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo”, ha detto il numero uno del tennis mondiale parlando con la stampa internazionale alla vigilia del primo incontro ufficiale dell’anno.L’esordio con Nicola Jarry nel primo turnoNel primo turno del torneo affronterà il cileno Nicolas Jarry, prima uscita ufficiale dopo un 2024 straordinario. “Lo scorso anno ci sono state molte prime volte, non solo gli Slam e il numero uno del mondo.