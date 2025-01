Ilrestodelcarlino.it - Arbitri Elegantiae nella loro Senigallia per i 25 anni di carriera

Un grande concertopropria città per festeggiare i 25di. E’ quello che gliterranno domani (ore 21.15, ingresso 10 euro) al Teatro Portone di, presentando ilultimo album, "Per tutte le altre destinazioni", ed eseguendo cover dei cantautori che più li hanno influenzati, come Battiato e De Andrè. Sul palco saliranno Lorenzo Franceschini (voce, chitarra acustica e mandolino), Federico Messersì (basso e contrabbasso elettrico, chitarra elettrica, bonghi e tamburello), Gabriele Ciceroni (clarinetto, fisarmonica, flauti, zampogna e cajon flamenco), GiovFrulla (tromba e flicorno), Marco Giulianelli (tastiere e theremin), Silvia Falcinelli (voce) ed Enrico Segoni (cajon flamenco e basso elettrico). Come si può intuire da numero e tipo di strumenti, la musica della band senigalliese è davvero eclettica, ricca di contaminazioni, capace di mescolare cantautorato, blues, folk, rock, musica etnica e classica.