Lanazione.it - A Firenze torna il Carnevale storico

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 - L'8 e 9 febbraiol'appuntamento con ildi. L'8 febbraio a Palazzo Vecchio ci sarà il gran ballo 'Regine a Palazzo', mentre il giorno successivo spazio alla parata di, da piazza Santa Maria Novella a piazza della Signoria sfilando per numerose vie del centro. Il primo evento celebra l'antica tradizione dei balli in maschera, nati alla corte di Lorenzo de' Medici e tipici del Rinascimento. Lo spettacolo, ideato e diretto da Antonia Sautter, avrà luogo nel Salone dei Cinquecento: ispirandosi al 'Sogno di volare' di Leonardo, la stilista veneziana metterà in scena la sua interpretazione sartoriale della alchimia tra intelligenza, gentilezza, creatività e forza delle donne che riuscì a trasformarenella culla del Rinascimento.