Barberino di Mugello | scontro frontale tra auto nella notte a Cornocchio

Una notte drammatica a Barberino di Mugello, dove un violento scontro frontale tra due auto ha sconvolto Cornocchio. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti tempestivamente alle 01:40 sulla Strada Militare, affrontando una situazione critica e dimostrando ancora una volta il loro impegno per la sicurezza della comunità. Rimanete con noi per aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni dei coinvolti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti intorno alle 01:40 nel comune di sulla Strada Militare per Barberino in localit√† Cornocchio, per un incidente stradale

In questa notizia si parla di: cornocchio - barberino - mugello - scontro

