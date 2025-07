La Gig economy sta distruggendo il valore della ristorazione a cominciare dal piccolo imprenditore le cui sofferenze sono invisibili

La gig economy sta rivoluzionando il mondo della ristorazione, portando via il valore dei piccoli imprenditori e ignorando le loro sofferenze invisibili. Con l’automazione che si avvicina, dalla cucina alla consegna, solo i profitti sembrano contare. È un attacco alla grande tradizione culinaria italiana, ormai sacrificata sull’altare del profitto rapido. Glovo e altri svelano il loro vero volto: hanno capito di aver consegnato una polpetta avvelenata.

Tra non molto tempo si automatizzerà tutto, dalla preparazione dei piatti alla consegna. Restano solo gli utili. Con buona pace di quella grande tradizione culinaria italiana che stiamo mandando a farsi benedire Hanno capito che si stavano consegnando una polpetta avvelenata e quelli di Glovo.

