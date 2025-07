Superman | David Corenswet sogna un team-up tra l' uomo d' acciaio e Nightwing nel DCU

L'attore David Corenswet, volto fresco di Superman nel DCU, sogna in grande: un team-up tra l'Uomo d'Acciaio e Nightwing o uno dei Robin. Immaginare queste forze unite aprirebbe nuove, emozionanti prospettive per il futuro del franchise, creando connessioni inattese e spettacolari. Un crossover che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere le avventure nel mondo DC, portando i supereroi a nuove sfide e successi. √ą solo l'inizio di un'epica collaborazione‚Ķ

David Corenswet, nuovo volto di Superman nel DCU, rivela il suo desiderio di vedere l'Uomo d'Acciaio fare squadra con Nightwing o uno dei Robin in futuro. David Corenswet, il nuovo volto di Superman nel DC Universe, ha recentemente condiviso il suo desiderio di vedere l'Uomo d'Acciaio collaborare con personaggi legati alla Bat-Family. Durante un'intervista, l'attore ha spiegato quale sarebbe, per lui, un incontro perfetto per il futuro del franchise. "Mi piacerebbe molto vedere Superman interagire con Nightwing o uno dei Robin. Credo che sarebbe fantastico. Superman ha una sorta di energia paterna, ma con loro potrebbe funzionare bene anche come una figura da zio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Superman: David Corenswet sogna un team-up tra l'uomo d'acciaio e Nightwing nel DCU

In questa notizia si parla di: superman - david - corenswet - uomo

Superman di James Gunn: ecco il nuovo trailer in italiano del film con David Corenswet e Rachel Brosnahan - Il nuovo trailer di "Superman" diretto da James Gunn è finalmente disponibile in italiano, con David Corenswet e Rachel Brosnahan protagonisti.

Quando David Corenswet ha cominciato la sua preparazione per #Superman, James Gunn gli ha detto: "Voglio che lavori sulle tue spalle, e sulla tua vulnerabilità". Sul discorso fisico c'è poco da dire, quell'uomo alto 1,93 ha messo su tanta massa muscolare c Vai su Facebook

Superman: David Corenswet sogna un team-up tra l'uomo d'acciaio e Nightwing nel DCU; Superman, David Corenswet: Ecco con quali ex attori dell'Uomo d'acciaio ho parlato; Superman, David Corenswet e Rachel Brosnahan a Manila. FOTO.

Superman: David Corenswet sogna un team-up tra l'uomo d'acciaio e Nightwing nel DCU - David Corenswet, nuovo volto di Superman nel DCU, rivela il suo desiderio di vedere l'Uomo d'Acciaio fare squadra con Nightwing o uno dei Robin in futuro. Da msn.com

Superman, David Corenswet: "Ecco con quali ex attori dell'Uomo d'acciaio ho parlato" - A quanto pare David Corenswet, il nuovo Superman del DCU, ha parlato con due ex Uomini d'acciaio per discutere del ... Da cinema.everyeye.it