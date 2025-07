il tour de france irrompe nei pomeriggi di rai 2 ed eurosport

Il Tour de France 2025 fa il suo grande ritorno, conquistando i pomeriggi di Rai 2 ed Eurosport. Dopo un anno di assenza, la più celebre delle corse ciclistiche torna a incantare milioni di appassionati, partendo da Lille e culminando agli Champs-Elysées di Parigi. Una sfida epica che promette emozioni, adrenalina e record da battagliare, e che potrai seguire in diretta TV sui canali dedicati. La passione per il ciclismo è pronta a ripartire: non perdere neanche un istante!

Il grande ciclismo torna in primo piano con il Tour de France 2025, 112 a edizione della storica Grande Boucle che parte oggi da Lille e tornerà a vivere il suo epilogo domenica 27 luglio agli Champs-Elysées di Parigi, meta lo scorso anno assente a causa dei preparativi per le Olimpiadi. Ecco dove seguire tutte le tappe in diretta TV. Il Tour de France 2025 in diretta su Rai 2 ed Eurosport. La Rai, che si è assicurata l'esclusiva in chiaro del Tour fino al 2030, anche quest'anno garantirà una copertura integrale, con la diretta delle tappe su Rai 2 in onda nel primo pomeriggio per due settimane.