Brad Pitt sogna di lavorare con Paul Thomas Anderson | Sono un suo grande fan

Brad Pitt, cuore pulsante di Hollywood, sogna di unire le sue forze con l'acclamato Paul Thomas Anderson. La sua ammirazione per il regista, definito "un genio", è nota da tempo, ma ora l’attore ha deciso di esprimere pubblicamente il desiderio di collaborare con lui. Questa dichiarazione apre nuove prospettive nel mondo del cinema, dimostrando come le grandi passioni possano trasformarsi in progetti straordinari, pronti a catturare l’immaginazione del pubblico.

L'attore ha espresso il desiderio di collaborare con uno dei registi più stimati di Hollywood, definendolo "un genio" e confermando una stima di lunga data. Brad Pitt non ha mai nascosto la sua ammirazione per Paul Thomas Anderson, e ora l'attore ha dichiarato apertamente di desiderare una collaborazione con il regista. L'ammirazione di Brad Pitt per Anderson Durante una recente puntata del podcast New Heights, a Pitt è stato chiesto se ci fosse un regista con cui spera di lavorare in futuro. La risposta è arrivata immediata: "Sono un grande fan di PTA. Credo che sia semplicemente un genio. Paul Thomas Anderson.

